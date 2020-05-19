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Новое расследование против Трампа: Помпео сделал откровенное признание

Новое расследование против Трампа: Помпео сделал откровенное признание
03:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео признался, что сам попросил Трампа уволить генинспектора Госдепа.

Госсекретарь США Майкл Помпео сам попросил президента Трампа уволить генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика, который следил за противоправностью действий ведомства, а также непосредственно за Помпео на официальной должности.

Об этом глава Госдепа рассказал сам в понедельник в интервью The Washington Post.

"Я пошел к президенту и дал ему понять, что генеральный инспектор Линик не выполняет своих функций надлежащим образом", - отметил госсекретарь.

Он не раскрыл деталей, однако отметил, что генеральный инспектор не способствовал улучшению работы Государственного департамента США.

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В то же время, как сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, Стив Линик вел проверку действий самого госсекретаря США, который поручал сотрудникам ведомства выгуливать его собаку или резервировать места в ресторане.

Кроме того, Линик проводил расследование по соответствующему запросу Палаты представителей США по продаже оружия Саудовской Аравии суммой на $8 млрд в 2019 году. Тогда администрация Трампа объявила чрезвычайное положение, чтобы, по мнению законодателей, обойти процедуру согласований этого продажи в Конгрессе. Сам же госсекретарь Помпео, по информации телеканала, отказывался взаимодействовать с процессом этого расследования.

Демократы США инициировали очередное расследование против Трампа

Как сообщалось, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о намерении уволить Стива Линика с должности генерального инспектора Госдепартамента. Демократы в Конгрессе США в связи с этим начали расследование против главы Белого дома.

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Дональд Трамп, Госдеп США, Майк Помпео, Стив Линик.
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