Трамп объяснил "лидерство" США по количеству случаев COVID-19

Новости мира:Американский президент Дональд Трамп заявил, что более 1,5 млн выявленных случаев коронавируса в США - результат "лучшей в мире" системы тестирования.

Президент США Дональд Трамп считает, что самое большое в мире число подтвержденных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах свидетельствует о том, что в стране лучшая система тестирования.

Об этом он заявил журналистам после первого с момента начала эпидемии в США заседания кабинета министров, сообщает ВВС.

"Между прочим, когда вы говорите, что мы лидируем по количеству случаев (коронавируса - ред.), это означает, что у нас больше проверок, чем у кого-либо еще. Так что я не считаю большое число случаев чем-то плохим, я считаю, что в определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование намного лучше»", - сказал он.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 мая в США зарегистрировано 1 570 583 случая коронавируса, из них 93 533 летальных, 361 180 человек выздоровели.

В мире по состоянию на утро среды коронавирусом инфицирован 4 988 831 человек, из них 1 959 137 людей выздоровели и 324 958 погибли.