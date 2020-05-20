Минфин США ввел санкции против главы МВД Ирана

Новости мира:США объявил о введении санкций против главы МВД Ирана.

Минфин США объявил о введении санкций против главы МВД Ирана, а также ряда высокопоставленных чиновников органов правопорядка и отдельных структур, причастных к существенным нарушениям прав человека в этой стране, в том числе к убийствам демонстрантов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Ирана за его роль в серьезных нарушениях прав человека против иранцев, а также семи высших должностных лиц Иранских сил правопорядка (LEF) и одного регионального командира Корпуса стражей исламской революции Ирана", - говорится в сообщении.

Кроме того, под санкции подпала иранская компания Bonyad Taavon NAJA, ее дирекция и члены наблюдательного совета. Компания контролируется иранскими силами правопорядка LEF и активно ведет дела в области энергетики, строительства, технологий, банковской сферы.

В США заявляют, что внесенные в санкционный список физические и юридические лица причастны к нарушениям прав человека в Иране, в том числе к убийствам протестующих. Последний такой случай произошел в ноябре 2019 года на фоне широкомасштабных акций протеста из-за повышения цен на бензин.

"Иранский режим жестоко подавляет инакомыслие иранского народа, в том числе мирные протесты, с помощью физического и психологического насильственного давления", - заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

Он также подчеркнул, что официальный Вашингтон и в дальнейшем будет привлекать к ответственности всех чиновников и организации в Иране, которые "подавляют и совершают насилие в отношении собственного народа".