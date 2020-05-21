Глава МВД Ирана попал в санкционный список США

Новости мира:США ввели санкции против главы МВД Ирана.

Соединенные Штаты ввели в среду санкции против главы МВД Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли, восьми других граждан республики и трех организаций страны, связанных с правоохранительными органами и пенитенциарными учреждениями. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает УНН.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Ирана за его роль в серьезных нарушениях прав человека против иранцев, а также семи высших должностных лиц Иранских сил правопорядка (LEF) и одного регионального командира Корпуса стражей исламской революции Ирана", - говорится в сообщении.

Также под санкции подпала иранская компания Bonyad Taavon NAJA, ее дирекция и члены наблюдательного совета. Компания контролируется иранскими силами правопорядка LEF и активно ведет дела в области энергетики, строительства, технологий, банковской сферы.

Считается, что внесенные в санкционный список физические и юридические лица причастны к нарушениям прав человека в Иране, в том числе к убийствам протестующих. Последний такой случай произошел в ноябре 2019 года на фоне широкомасштабных акций протеста из-за повышения цен на бензин.

"Иранский режим жестоко подавляет инакомыслие иранского народа, в том числе мирные протесты, с помощью физического и психологического насильственного давления", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом. 15 декабря 2019 года Соединенные Штаты восстановили свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.

Также напомним, что ситуация между Вашингтоном и Тегераном обострилась после того, как США нанесли удар с беспилотника 3 января, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани.