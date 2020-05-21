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"Российское дело": экс-адвоката Трампа досрочно освободят из тюрьмы

"Российское дело": экс-адвоката Трампа досрочно освободят из тюрьмы
04:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Экс-адвокат Трампа Коэн будет освобожден из тюрьмы в четверг, оставшийся срок он отбудет дома.

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн будет досрочно освобожден из тюрьмы в конце этой недели на фоне пандемии COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Коэн будет освобожден из тюрьмы в четверг и, как ожидается, отбудет оставшуюся часть своего наказания до ноября 2021 года дома, заявил собеседник телеканала.

Адвокат отбывает трехлетний срок в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк), где 14 заключенных и семь сотрудников дали положительный результат на вирус.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам тюрьмы.

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Приговор ему был оглашен на основании двух дел. Так, в августе 2018 года он признал свою вину в том, что он организовал выплаты в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию. Суд счел эти платежи нарушением правил финансирования предвыборной кампании кандидата в президенты США. Также в рамках этого дела Коэн признал себя виновным по пяти эпизодам налоговых махинаций и одному эпизоду предоставления ложных сведений банку.

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В ноябре 2018 года экс-адвокат Трампа также признал вину в даче ложных показаний Конгрессу по "российскому делу". По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в Сенате относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Майкл Коэн.
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