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В США увидели "предвестника конца" автономии Гонконга

В США увидели "предвестника конца" автономии Гонконга
16:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США расценивают проект китайского закона о нацбезопасности Гонконга как "предвестник конца" его автономии.

Власти США осуждают намерение Пекина принять новый закон о национальной безопасности для Гонконга, считая эту инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Решение обойти надежно отработанные законодательные процессы в Гонконге и проигнорировать волю его жителей станет предвестником конца высокой степени автономии, которую Пекин обещал Гонконгу по Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, заверенной ООН", - говорится в заявлении Помпео.

По его словам, Вашингтон призывает Пекин пересмотреть свое решение и уважать свободы Гонконга, которые позволяют США поддерживать свое особое отношение к Гонконгу.

"Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированные по Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга и по Основному закону (Гонконга - ред), неизбежно повлияют на наше отношение к принципу "одна страна, две системы" и к статусу этой территории", - отметил госсекретарь.

Как сообщалось, в четверг власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Законопроект, как ожидается, будет принят в Китае до окончания ежегодной сессии ВСНП в следующий четверг, однако потребуется ряд процедурных шагов для его вступления в силу. Принятие закона приведет к усилению надзора и цензуры в Гонконге, предупреждают эксперты.

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Ранее также стало известно об опасениях, что США могут пересмотреть оценку независимости Гонконга от Китая. Мнение Вашингтона о "высокой степени независимости" Гонконга от КНР давала азиатской финансовой столице специальные торговые привилегии. Госсекретарь США Майкл Помпео в свою очередь отложил публикацию ежегодного доклада по Гонконгу для Конгресса США, отметив, что в данный момент трудно оценить степень его независимости от КНР.

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Китай, Гонконг, Майк Помпео.
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