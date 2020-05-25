Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости COVID-19
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание
Луческу: Шахтер потерял три года с Фонсекой
Луческу: Шахтер потерял три года с Фонсекой
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая
День Епифана: приметы и обряды на 25 мая

Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом
09:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, которая составляет от 400 до 450 тыс. долларов в год на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп отметил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.

"Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь", - написал Трамп в Твиттере.

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на $100 тыс., которые Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Минздраву США для разработки лекарств для профилактики и лечения коронавируса.

Лекарства от COVID-19: Трамп пожертвует квартальную зарплату на разработку

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1 млн. 643 тыс. 98 человек, заболевших COVID-19, 97 тыс. 711 человек скончались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезда "Основного инстинкта" поделилась откровенным снимком в купальнике (Фото)
02 Трагедия в Одесской области: утонувшие рыбаки были пограничниками
03 По нескольким статьям: прокуратура АРК объявила Поклонской о подозрениях
04 Посол Украины о пари со Шредером: Это стало топ-новостью для очень многих немецких СМИ
05 Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
На Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы
Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
Ослабления карантина: в Украине открываются детсады
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь