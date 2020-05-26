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Трамп хочет провести многотысячный съезд республиканцев в Северной Каролине: губернатор против

Трамп хочет провести многотысячный съезд республиканцев в Северной Каролине: губернатор против
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп хочет провести многотысячный съезд республиканцев несмотря на пандемию.

Президент США начал кампанию давления на губернатора штата Северная Каролина, чтобы тот разрешил провести съезд Республиканской партии – несмотря на эпидемию коронавируса.

Об этом глава Белого дома написал в серии Twitter-сообщений.

"Я люблю великолепный штат Северная Каролина настолько, что настоял на проведении национального партийного съезда в городе Шарлотта в конце августа. К сожалению, губернатор-демократ Рой Купер продолжает отстаивать дальнейшее приостановление любой активности и не может гарантировать, что до августа нам позволят в полной мере заполнить Арену (место для многотысячного съезда – ред.)", - подчеркнул Трамп.

В связи с этим он упрекнул губернатора Купера, что штат может потерять миллионные прибыли, которые способна обеспечить эта акция.

"Многие тысячи полных энтузиазма республиканцев и других людей составляют свои планы на август, чтобы отправиться в прекрасную Северную Каролину. Губернатор должен дать им немедленный ответ, будет ли разрешено провести мероприятие в полной мере", - написал глава Белого дома.

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Если губернатор не даст положительного ответа в условиях нынешней неопределенности относительно пандемии, Трамп пригрозил найти другое место для партийного съезда.

"Мы с трудом будем вынуждены найти другое место для республиканской конвенции – вместе со всеми рабочими местами и экономическими факторами, способными принести пользу штату", - отметил Трамп.

Таким образом, глава Белого дома оказывает давление на губернатора Северной Каролины, чтобы тот позволил собраться многотысячной толпе, которая должна поддержать официальное утверждение Трампа единственным кандидатом от партии.

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По последним данным, в Северной Каролине зарегистрировано более 24 тыс. больных COVID-19, умерли 790 человек. Всего в Соединенных Штатах зафиксировано более 1,69 млн случаев инфицирования.

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Северная Каролина, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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