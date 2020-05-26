Трамп хочет провести многотысячный съезд республиканцев в Северной Каролине: губернатор против

Новости мира:Трамп хочет провести многотысячный съезд республиканцев несмотря на пандемию.

Президент США начал кампанию давления на губернатора штата Северная Каролина, чтобы тот разрешил провести съезд Республиканской партии – несмотря на эпидемию коронавируса.

Об этом глава Белого дома написал в серии Twitter-сообщений.

"Я люблю великолепный штат Северная Каролина настолько, что настоял на проведении национального партийного съезда в городе Шарлотта в конце августа. К сожалению, губернатор-демократ Рой Купер продолжает отстаивать дальнейшее приостановление любой активности и не может гарантировать, что до августа нам позволят в полной мере заполнить Арену (место для многотысячного съезда – ред.)", - подчеркнул Трамп.

В связи с этим он упрекнул губернатора Купера, что штат может потерять миллионные прибыли, которые способна обеспечить эта акция.

"Многие тысячи полных энтузиазма республиканцев и других людей составляют свои планы на август, чтобы отправиться в прекрасную Северную Каролину. Губернатор должен дать им немедленный ответ, будет ли разрешено провести мероприятие в полной мере", - написал глава Белого дома.

Если губернатор не даст положительного ответа в условиях нынешней неопределенности относительно пандемии, Трамп пригрозил найти другое место для партийного съезда.

"Мы с трудом будем вынуждены найти другое место для республиканской конвенции – вместе со всеми рабочими местами и экономическими факторами, способными принести пользу штату", - отметил Трамп.

Таким образом, глава Белого дома оказывает давление на губернатора Северной Каролины, чтобы тот позволил собраться многотысячной толпе, которая должна поддержать официальное утверждение Трампа единственным кандидатом от партии.

По последним данным, в Северной Каролине зарегистрировано более 24 тыс. больных COVID-19, умерли 790 человек. Всего в Соединенных Штатах зафиксировано более 1,69 млн случаев инфицирования.