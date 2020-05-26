Пандемия COVID-19: в США смертность превысила 100 тысяч

Новости мира:В США умерших вследствие заболевания COVID-19, превысило 100 тысяч человек.

Количество людей в Соединенных Штатах Америки, умерших вследствие заболевания COVID-19, во вторник превысило 100 тысяч человек.

Это подтверждают данные ресурса Worldometer, который собирает официальную статистику заболеваний в мире.

Так, по состоянию на 12:30 по времени в Вашингтоне (19:30 по Киеву), в Соединенных Штатах официально зарегистрировано 100 002 умерших от болезни, которую вызывает новый коронавирус.

При этом, количество больных COVID-19 в США достигло отметки 1,713 млн человек. Сообщается, что по крайней мере 468 669 человек выздоровели полностью.

Как сообщалось, Соединенные Штаты сохраняют лидерство по количеству больных и умерших от коронавируса. Причем, наиболее критическая ситуация с распространением болезни наблюдается в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс.

Количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 по состоянию на вечер 26 мая составило 5 637 525 случаев, включая 349 301 летальных, 2 404 977 человек выздоровели.