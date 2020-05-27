Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
Завершение войны: Украина предпочитает мирный путь, но подтверждает право на самооборону
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Украина в ООН: Россия должна отказаться от насилия и логики войны
Футбол возвращается в Украину
Футбол возвращается в Украину
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать

Миграционная служба США испытывает дефицит средств: просит у Конгресса $1,2 млрд

Миграционная служба США испытывает дефицит средств: просит у Конгресса $1,2 млрд
05:00 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:У Миграционной службы США заканчиваются деньги.

В середине мая Служба по гражданству и иммиграции США (US Citizenship and Immigration Services - USCIS) обратилась в Конгресс США с запросом выделить 1,2 миллиарда долларов. Иначе правительственное агентство, принадлежащее Министерству внутренней безопасности США, останется без финансирования до конца лета. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Как отмечает CNN, причина — уменьшение количества заявителей на получение виз и разрешений на постоянное проживание, "зеленых карт", и, как следствие, в агентство поступает меньше средств из сервисных сборов, которые платят заявители.

USCIS не обнародовала данные о том, сколько заявок на получение виз и грин-карт было получено с начала пандемии, но признают, что их количество сокращается.

В конце апреля президент Дональд Трамп обнародовал указ о приостановлении иммиграции в США. Он касается заявителей на получение "зеленой карты" и части иммиграционных виз. Ограничение продлится 60 дней и не будет распространяться на временных работников. Цель ограничений — защитить рабочие места в США, пояснил президент.

Издание The New York Times сообщило, что Трамп рассматривает также запрет на выдачу рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B и для сезонных работников H-2B visas, а также запретить иностранным студентам оставаться в стране и работать в течение трех лет после окончания обучения.

Неизвестное судно высадило на Сицилии 400 беженцев

В отличие от других правительственных агентств, USCIS почти не получает федерального финансирования из денег налогоплательщиков и зависит от сборов заявителей, которые подаются на визы, разрешения на работу, грин-карты и гражданство США, отмечает издание. Пандемия коронавируса и без того привела к падению количества желающих получить эти документы, по прогнозам, это число упадет на 61% к сентябрю, добавляет издание.

Эксперт Института миграционной политики Сара Пирс добавляет: "Есть одна интересная деталь в обращении агентства в Конгресс. С начала работы администрации Трампа агентство получает меньше заявок на получение виз — их количество уменьшилось почти на 900 тыс. Поэтому их бюджет уже был в кризисном состоянии в течение долгого времени. Было несложно предположить, что они обратятся в Конгресс за помощью", — подчеркнула Пирс.

В то же время, Джессика Вон, директор политических исследований Центра миграционных исследований, отмечает, что нехватка средств связано также с решениями предыдущей администрации.

Демократы в Конгрессе США поддержали выделение $3 млрд на борьбу с пандемией

"Во времена администрации Обамы получателям иммиграционных виз в рамках программы DACA было разрешено заплатить половину суммы сбора. Просители убежища получают свои визы бесплатно. США столкнулись с сотнями тысяч петиций о предоставлении убежища от людей, которые прибывали на юго-западную границу во время иммиграционного кризиса в последние несколько лет", — отметила Вон.

Кроме как запросить финансирование в Конгресс USCIS планирует увеличить стоимость заявок на еще 10% — в дополнение к повышению визовых сборов в начале года.

Служба занятости: Количество безработных в Украине за прошлую неделю выросло на 19 тыс

Ограничения легальной и нелегальной иммиграции в США относится к предвыборным обещаниям Дональда Трампа. Он последовательно выступал против так называемой "цепной миграции" для родственников и диверсификационной лотереи "зеленая карта".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Конгресс США, USCIS, Миграционная служба США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Евроатлантическая интеграция: Зеленский утвердил годовую программу для Украины
02 МИД: Украина и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества
03 Борьба с коронавирусом: посол Италии поблагодарил Украину за поддержку
04 Экс-послы США: Мы разочарованы усилиями по внедрению Украины во внутреннюю политику Америки
05 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В среду состоится очередное заседание ТКГ
В среду состоится очередное заседание ТКГ
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине сейчас стратегически важно
Немчинов: развитие внутреннего туризма в Украине необходимо
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
День Киева 2020: в КГГА рассказали о готовящихся мероприятиях
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Рецепт дня: Картофельный суп с плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь