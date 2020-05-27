Миграционная служба США испытывает дефицит средств: просит у Конгресса $1,2 млрд

Новости мира:У Миграционной службы США заканчиваются деньги.

В середине мая Служба по гражданству и иммиграции США (US Citizenship and Immigration Services - USCIS) обратилась в Конгресс США с запросом выделить 1,2 миллиарда долларов. Иначе правительственное агентство, принадлежащее Министерству внутренней безопасности США, останется без финансирования до конца лета. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Как отмечает CNN, причина — уменьшение количества заявителей на получение виз и разрешений на постоянное проживание, "зеленых карт", и, как следствие, в агентство поступает меньше средств из сервисных сборов, которые платят заявители.

USCIS не обнародовала данные о том, сколько заявок на получение виз и грин-карт было получено с начала пандемии, но признают, что их количество сокращается.

В конце апреля президент Дональд Трамп обнародовал указ о приостановлении иммиграции в США. Он касается заявителей на получение "зеленой карты" и части иммиграционных виз. Ограничение продлится 60 дней и не будет распространяться на временных работников. Цель ограничений — защитить рабочие места в США, пояснил президент.

Издание The New York Times сообщило, что Трамп рассматривает также запрет на выдачу рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B и для сезонных работников H-2B visas, а также запретить иностранным студентам оставаться в стране и работать в течение трех лет после окончания обучения.

В отличие от других правительственных агентств, USCIS почти не получает федерального финансирования из денег налогоплательщиков и зависит от сборов заявителей, которые подаются на визы, разрешения на работу, грин-карты и гражданство США, отмечает издание. Пандемия коронавируса и без того привела к падению количества желающих получить эти документы, по прогнозам, это число упадет на 61% к сентябрю, добавляет издание.

Эксперт Института миграционной политики Сара Пирс добавляет: "Есть одна интересная деталь в обращении агентства в Конгресс. С начала работы администрации Трампа агентство получает меньше заявок на получение виз — их количество уменьшилось почти на 900 тыс. Поэтому их бюджет уже был в кризисном состоянии в течение долгого времени. Было несложно предположить, что они обратятся в Конгресс за помощью", — подчеркнула Пирс.

В то же время, Джессика Вон, директор политических исследований Центра миграционных исследований, отмечает, что нехватка средств связано также с решениями предыдущей администрации.

"Во времена администрации Обамы получателям иммиграционных виз в рамках программы DACA было разрешено заплатить половину суммы сбора. Просители убежища получают свои визы бесплатно. США столкнулись с сотнями тысяч петиций о предоставлении убежища от людей, которые прибывали на юго-западную границу во время иммиграционного кризиса в последние несколько лет", — отметила Вон.

Кроме как запросить финансирование в Конгресс USCIS планирует увеличить стоимость заявок на еще 10% — в дополнение к повышению визовых сборов в начале года.

Ограничения легальной и нелегальной иммиграции в США относится к предвыборным обещаниям Дональда Трампа. Он последовательно выступал против так называемой "цепной миграции" для родственников и диверсификационной лотереи "зеленая карта".