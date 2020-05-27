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СМИ: в США рассекретили новый пакет документов по "российскому делу"

СМИ: в США рассекретили новый пакет документов по "российскому делу"
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США рассекретили разговоры экс-советника Трампа с послом России.

Ричард Гренелл, который с февраля по май исполнял обязанности директора Нацразведки США, завершил рассекречивание документов, касающихся разговора Майкла Флинна, экс-помощника Трампа, с послом РФ Сергеем Кисляком.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.

"Ричард Гренелл рассекретил новый пакет документов из "российского" расследования, прежде чем уйти с должности и.о. директора Национальной разведки США. Решение о возможном обнародовании этих документов он оставил назначенному директору Джону Ретклиффу", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что документы содержат стенограммы телефонных разговоров Майкла Флинна, впоследствии ставшего советником Белого дома по вопросам нацбезопасности, и посла России в США Сергея Кисляка. Ранее сообщалось, что Флинн до официального назначения на должность в Белом доме не мог договариваться о чем-либо с иностранными правительствами.

О намерении рассекретить документы, чтобы оправдать Флинна, Гренелл заявил еще на прошлой неделе. Но о том, что с них сняли гриф секретности, стало известно только сейчас.

Очевидно, предполагает издание, что определенные части документов будут затушеваны и останутся недоступными для общественности.

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Дональд Трамп в последнее время активно заявлял о необходимости оправдания своего бывшего советника Майкла Флинна, деятельность которого связана с властью России. В конце апреля минюст США, возглавляемый Уильямом Барром, ставленником президента, заявил о прекращении уголовного производства против Майкла Флинна.

Как сообщалось ранее, Флинн был уволен с генеральской должности в разведуправлении Пентагона. Он не скрывал связей с властями РФ, более того, был внештатным экспертом российского пропагандистского канала RT.

Несмотря на все предостережения американских спецслужб, Трамп назначил его своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинн был уволен из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.

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В декабре 2017 года экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком, которые произошли за несколько недель до инаугурации Трампа. Ранее он утверждал, что не обсуждал санкций против РФ, введенных Соединенными Штатами.

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Россия, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Сергей Кисляк.
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