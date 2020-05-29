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"Восхваление насилия": Twitter заблокировал еще один пост Трампа

"Восхваление насилия": Twitter заблокировал еще один пост Трампа
15:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Twitter заблокировал пост Трампа о беспорядках в Миннеаполисе.

Компания Twitter заблокировала за восхваление насилия пост президента США Дональда Трампа, в котором он назвал "отморозками" протестующих в Миннеаполисе, где сожгли полицейский участок, и пригрозил применить огнестрельное оружие.

Запись Трампа, в которой он назвал "отморозками" участников беспорядков в Миннеаполисе, заблокирована за нарушения правил пользования соцсетью.

"Эти отморозки порочат память Джорджа Флойда, и я не позволю этому происходить. Только что говорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные будут с ним. Мы возьмем контроль в случае трудностей, но, когда начинается мародерство, начинается и стрельба", - написал Трамп.

В компании сочли, что последнее предложение этого твита, где Трамп цитирует фразу "когда начинается мародерство, начинается и стрельба" восхваляет насилие. Фраза принадлежит Уолтеру Хедли, который возглавлял полицию в Майами во время расовых волнений в США в 1967 году.

Участники протестов и беспорядков, произошедших из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, сожгли в ночь на пятницу здание отделения полиции в Миннеаполисе. Беспорядки длятся уже три дня - протестующие устраивают поджоги в городе и грабят магазины.

В Миннеаполисе протестующие подожгли полицейский участок

Ранее Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Согласно указу, он нацелен на 230-й раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Между тем в указе говорится: "Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента".

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Ранее в мае Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию. Это вызвало сильное недовольство у президента США.

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Миннеаполис, Дональд Трамп, Twitter.
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