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Байден: протесты в США объяснимые, погромы – неоправданные

Байден: протесты в США объяснимые, погромы – неоправданные
12:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джо Байден призвал участников протестов, охвативших ряд городов страны, к благоразумию.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал участников протестов, охвативших ряд городов страны, к благоразумию.

"Протестовать против такой жестокости справедливо и необходимо. Это типично американский ответ. Но сжигать кварталы и бессмысленно разрушать - нет. Не следует дозволять протесты, которые затмевают саму их причину. Они не должны уводить людей от истинных причин протеста", - говорится в заявлении Байдена.

По данным на утро воскресенья, в связи с беспорядками режимы комендантского часа объявлены как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США.

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Силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки. "Моя администрация остановит массовые беспорядки и насилие. Мы остановим это незамедлительно", - сказал Трамп, выступая в Космическом центре имени Кеннеди. "Анархии не будет", - пообещал американский лидер.

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Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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Протест, США, Америка.
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