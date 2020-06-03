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СМИ: Байден намерен посетить похороны Джорджа Флойда

СМИ: Байден намерен посетить похороны Джорджа Флойда
06:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Байден поедет на похороны Джорджа Флойда.

Бывший вице-президент США намерен посетить похороны Джорджа Флойда, афроамериканца, чья гибель в результате задержания полицией привела к массовым акциям протеста.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на несколько источников.

"Бывший вице-президент Джо Байден, как ожидается, посетит похороны Джорджа Флойда в Хьюстоне, штат Техас, на следующей неделе", - приводит издание слова адвоката семьи погибшего.

Отмечается, что представитель мемориального центра Форт-Бенд, где пройдет церемония захоронения, также подтвердил информацию о намерениях Байдена присутствовать на ней.

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Джо Байден, который длительное время находился в самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, только 25 мая впервые появился на людях на мероприятии, посвященном Дню памяти.

Публичное прощание с Джорджем Флойдом состоится в следующий понедельник, церемония захоронения запланирована на вторник. Для всех присутствующих обязательным является наличие защитных масок и перчаток.

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Как сообщалось ранее, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после жесткого задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты, которые охватили практически всю территорию Соединенных Штатов.

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Протесты, Джо Байден, Джордж Флойд.
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