Протесты в США: глава Пентагона выступил против применения военных

После выступления главы Пентагона Марка Эспера против инициативы президента США применить войска для усмирения протестов по всей стране, Дональд Трамп продолжает доверять своему министру обороны.
Об этом заявила в четверг во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.
"Что касается того, доверяет ли президент (главе Пентагона, - ред.), я бы сказала, если он потеряет доверие к министру Эспера, я уверена, вы узнаете об этом первыми", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
После повторных вопросов журналистов, не изменился ли уровень доверия со стороны президента до главы Пентагона, Макенани ответила: "Сейчас министр Эспер остается министром Эспером. И если президент потеряет доверие, мы все узнаем об этом в будущем".
Как сообщалось ранее, в среду министр обороны США Марк Эспер выступил с заявлением, что он не поддерживает применение регулярных вооруженных сил для прекращения масштабных акций протеста в стране, которые вспыхнули после смерти в Миннесоте афроамериканца.
Ранее в понедельник президент Трамп заявил о готовности привлечь воинские подразделения для утоления протестов.
Он апеллировал к Закону США о противодействии восстаниям от 1807 года, который уполномочивает главу государства применять войска в исключительных обстоятельствах, таких как гражданское неповиновение, восстание и мятеж в Соединенных Штатах.