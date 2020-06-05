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Протесты в США: Посольство снова советует украинцам не участвовать

Протесты в США: Посольство снова советует украинцам не участвовать
16:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости мира:Украинцам в США советуют неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов.

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки вновь советует украинским гражданам избегать мест массового скопления людей в США в связи с протестами и не участвовать в демонстрациях.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях гражданам Украины в связи с обострением ситуации с безопасности в отдельных городах США от 5 июня.

"В связи с продолжающимися акциями протеста в отдельных городах США, Посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в рекомендациях.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию следует обращаться в консульский отдел Посольства Украины в США, если украинцы находятся в штате Алабама, Аляска, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Западная Вирджиния, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Флорида. Горячая линия: +1 (202) 322 2616, e-mail: [email protected]

Также следует обращаться в Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке, если украинцы находятся в штатах Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Роуд Айленд. Горячая линия: + 1 917 325 1444, e-mail: [email protected]

Кроме того, можно обращаться в Генеральное консульство Украины в Чикаго, если украинцы находятся в штатах Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Миннесота, Мичиган, Небраска, Южная Дакота и Северная Дакота. Горячая линия: +1 312 536 9418, e-mail: [email protected]

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Если украинцы находятся в штатах Айдахо, Аризона, Вайоминг, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта, им следует обращаться в Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско. Горячая линия: +1 415 690 0460, e-mail: [email protected]

Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, e-mail: [email protected]

Как сообщалось, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

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США, Америка, Протесты.
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