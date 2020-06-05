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COVID-19: В Мексике третий день - рекордное увеличение случаев заражения

COVID-19: В Мексике третий день - рекордное увеличение случаев заражения
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Уже третий день подряд в Мексике фиксируют рекордное увеличение количества случаев коронавируса.

В Мексике уже третий день подряд фиксируют рекордное увеличение количества случаев коронавируса.

Об этом заявляют представители здравоохранения Мексики, сообщает CNN.

"Представители здравоохранения Мексики заявили в четверг, что они подтвердили рекордные 4 442 новых случая (заражения коронавирусом – ред.), что привело к общему количеству больных в стране 105 680", - говорится в сообщении. 

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Это самый большой ежедневный прирост новых случаев коронавируса.

В Мексике также зафиксировано 816 новых смертей, общее количество которых составило 12 555.

По данным сайта Worldometer, выздоровели от болезни – 75 448 человек.

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Ранее заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил, что резкий рост количества погибших объясняется результатом применения нового подхода к определению того, сколько именно смертей в стране были вызваны коронавирусом.

По состоянию на утро 5 июня в мире в общем подтверждено более 6,7 миллиона случаев коронавируса, включая 393 тысячи летальных, а выздоровели от этого заболевания более 3,2 миллиона человек.

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Мексика, Карантин, Коронавирус.
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