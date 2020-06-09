Борьба с распространением оружия массового поражения: США расширили санкции против Ирана

Новости мира:США ввели масштабные санкции против морского флота Ирана.

Вашингтон объявил о введении масштабных санкций против группы "Иранские судоходные линии" и ее дочерней компании в контексте борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Об этом сообщил государственный секретарь Майкл Помпео.

"Сегодня вступили в силу санкции против "Иранских судоходных линий" (IRISL) и ее дочерней компании (E-Sail), зарегистрированной в Шанхае", - заявил Помпео.

Он пояснил, что ограничения введены на основании указа президента США, направленного против распространения оружия массового уничтожения.

"IRISL неоднократно транспортировала товары, связанные с ракетными и военными программами Ирана", - указал Помпео. Кроме того, по его словам, компания долгое время перевозила товары, попадающие под контроль в ядерной сфере.

Как подчеркнул госсекретарь, американская сторона предупредила о санкциях заранее - за 180 дней. Это было сделано, чтобы дать возможность экспортерам гуманитарных товаров в Иран найти другие пути доставки.

Отныне любое правительство, юридическое или физическое лицо, которые предпочтут продолжать бизнес с IRISL или E-Sail, также подвергнутся риску санкций США, связанных с распространением оружия массового уничтожения, подчеркнул Помпео.

Вместе с этим министерство финансов США обнародовало список более 120 судов, связанных с Ираном, которые отныне находятся под американскими санкциями.