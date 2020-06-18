Притеснение уйгуров: Трамп подписал закон о санкциях против Китая

Президент США Дональд Трамп подписал в среду закон, предусматривающий санкции против лиц, ответственных за репрессии против уйгурских мусульман в китайской провинции Синьцзян. Об этом сообщает Голос Америки.

Законопроект, принятый Конгрессом США почти единогласно, предусматривает санкции против китайских высокопоставленных чиновников, несущих ответственность за притеснение мусульманского меньшинства, которое в основном проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

По оценкам Организации объединенных наций, более миллиона мусульман содержатся сейчас в лагерях в Синьцзяне.

Трамп издал резолюцию, в которой говорится, что некоторые из требований санкционного законопроекта могут ограничить его возможности заниматься дипломатической деятельностью на посту президента, вследствие чего он будет рассматривать часть положений закона в качестве консультативных, а не обязательных к исполнению.

Напомним, США вводят новые санкции против Сирии,под них попадают президент Башар Асад и его супруга Асма. Новые ограничительные меры не касаются предоставления гуманитарной помощи сирийцам