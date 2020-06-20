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Джон Болтон рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону

Джон Болтон рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
14:56 Сегодня Телеграф Украинская Правда
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своих мемуарах об антипатии Трампа к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в своих мемуарах об антипатии Трампа к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Отрывки из книги приводит издание The Guardian.

Президент США Дональд Трамп считает ближайшими к себе мировыми лидерами премьер-министров Великобритании и Японии Бориса Джонсона и Синдзо Абэ, пишет Болтон. 

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А вот президента Франции Эммануэля Макрона Трамп не ценит, а считает, что все, к чему прикасается Макрон, "превращается в дерьмо", пишет Болтон.

Болтон также утверждает, что Трамп чувствует сильную неприязнь к бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй, поскольку не одобряет ее поведение с Brexit.

Как сообщалось, в среду в американских СМИ появились отрывки из еще не опубликованных мемуаров Джона Болтона "Комната, где это произошло" ("The Room Where It Happened"), которые должны выйти в продажу на следующей неделе. В них содержится ряд острых разоблачений американского президента.  

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Книга, в частности, содержит утверждение о том, что Трамп думал, что Финляндия является частью России, не знал, что Великобритания – ядерная держава, и называл репортеров "ублюдками", которых нужно казнить.

Болтон в мемуарах также подтвердил давление Трампа на Украину, заявив, что он и другие топ-чиновники от 8 до 10 раз призвали президента восстановить военную помощь Киеву, а также рассказал, как Трамп ворчал из-за санкций против РФ и не хотел быть жестким по отношению к Путину.

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США, Франция.

Автор:

Телеграф
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