Протесты в США: в Нью-Йорке уберут памятник Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке сообщил о решении убрать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.

В Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Об этом 21 июня сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что бронзовый памятник американскому президенту был воздвигнут в 1940 году у входа в американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.

Как указали в газете, решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка.

Активисты в течение многих лет выступали против памятника, который стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Решение о демонтаже приняли на фоне протестов против расизма. В частности, в США снесли несколько статуй Христофора Колумба, а также повредили памятники бывшим президентам страны.

Как сообщалось, волна протестов прокатилась по США в связи с гибелью 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В Сеть попало видео, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к асфальту шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. Вскоре Флойд скончался в больнице.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Офицер Дерек Шовин, который фигурирует в скандальном видео, был арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве.