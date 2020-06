В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр располагался в 96 км к северо-востоку от города Риджкрест (округ Керн). Очаг залегал на глубине 3 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

#Earthquake My plants started swaying and my dog won’t stop barking. #SanJose #BayArea Did anyone else feel it? @nbcbayarea pic.twitter.com/EZsKyfK6MU

— Vianey Arana (@NBCVianeyArana) June 24, 2020