Опрос: Европа начинает сомневаться в мировом лидерстве США

Более половины респондентов в Германии (65%), Франции (68%), Испании (64%), Дании (71%) и Португалии (70%) на фоне пандемии коронавируса потеряли доверие к США как к мировому лидеру. Об этом сообщает The Guardian.

Опрос проводился в апреле-мае среди жителей девяти европейских стран.

Исследование было заказано Европейским советом по международным отношениям.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир больше не может считать само собой разумеющимся, что США все еще стремятся быть мировым лидером и должен соответствующим образом скорректировать свои приоритеты.

Глава МИД страны Хайко Маас также выразил убеждение, что возможное поражение Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах не означает возвращения американо-германских отношений до состояния, в котором они были до прихода этого президента на должность.