Новая волна COVID-19 в США: за сутки заболели более 50 тысяч

Новая волна заражения жителей США коронавирусом, который вызывает заболевание COVID-19, оказалась более масштабной, чем предыдущая: только за среду, 1 июля, в стране зафиксировано более 50 тыс. новых случаев, что стало абсолютным печальным рекордом. Об этом сообщает CNN.

"Соединенным Штатам понадобилось чуть более двух месяцев, чтобы зафиксировать 50-тысячного пациента, зараженного коронавирусом. Сейчас столько же случаев зафиксировано за один день. За среду в стране зарегистрировано 50 203 новых случая заражения", - отмечается в сообщении.

Это новый печальный рекорд для США, который превысил предыдущий пик заболеваний (45 255 случаев), зафиксированный 26 июня.

При этом наибольшее количество новых случаев фиксируется в штатах Аризона, Калифорния, Северная Каролина, Теннесси, Техас, расположенных в южной части США. Медики связывают такую тенденцию с массовыми скоплениями людей в курортных местах, несоблюдением правил социального дистанционирование и отказом носить маски.

В связи с этим губернаторы отдельных штатов повторно вводят карантинные ограничения. В частности, в Калифорнии снова закрываются рестораны, бары, парикмахерские и т.д. По предварительной информации, ограничения продлятся минимум три недели.

Как сообщалось, по данным сайта Worldometer, по состоянию на четверг, 2 июля, в США зафиксировано 2 779 953 случаев заболевания COVID-19. Из них более 120 тыс. людей умерли, 1 164 680 выздоровели.

В целом в мире выявлено свыше 10,8 млн случаев корнавірусу.