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"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку

"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Обновлено 06:05 Сегодня Телеграф Укринформ
Ключевой свидетель на слушаниях по вопросам импичмента президенту Трампа по "украинскому" вопросу подполковник армии США Александр Виндман после имевших место сообщений о давлении заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил 8 июля на своей странице в Twitter.

"Сегодня я официально подал рапорт на увольнении из армии США, структуры, которую я люблю. Мы с семьей ждем начала следующей главы нашей жизни", - написал Виндман.

Как заявил адвокат подполковника Дэвид Прессман, его подзащитный принял такое решение "после того, как стало понятно, что его будущее в армии, где он добросовестно служил, навсегда будет ограниченным".

Как сообщалось, осенью прошлого года на слушаниях в Палате представителей по вопросам импичмента Трампу Виндман, который лично присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной. После этого Трамп неоднократно выражал возмущение присутствием Виндмана в Белом доме и впоследствии добился исключения подполковника из состава Совета национальной безопасности.

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В прошлом месяце издание The Washington Post сообщало о желании Трампа заблокировать получение Виндманом очередного воинского звания - полковник в качестве мести за его показания против главы Белого дома.

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Все по теме:

Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Виндман.

Автор:

Телеграф
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