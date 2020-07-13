На американской базе ВМС горел десантный корабль: 18 человек пострадали

На десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошел пожар, госпитализированы 18 человек. Об этом в Twitter сообщает командование Военно-морских надводных сил США.

«Огонь был ликвидирован около 8:30 утра, 12 июля. В это время на борту находились примерно 160 моряков», - говорится в сообщении.

Как отмечается, 18 человек личного состава госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни.

Всего экипаж корабля USS Bonhomme Richard насчитывает около 1 тысячи человек.

Multiple agencies at scene with SDFD - 3455 Senn St. working a military ship fire. #shipfire pic.twitter.com/9u9HqDUM32 — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

Некоторые СМИ сообщили о взрыве, якобы прозвучавшем во время пожара.

О причинах инцидента пока ничего не сообщается.