Главный инфекционист США о коронавирусе: Самый большой вызов системе здравоохранения

Главный инфекционист США считает, что пандемия коронавируса в США еще далека от завершения, и население должно и впредь соблюдать элементарные меры безопасности.

Американцам следует неуклонно придерживаться санитарных правил. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает телекомпания CNN

“Мы пока не видим, когда пандемия пойдет на спад”, — заявил он и добавил при этом, что пандемия коронавируса — “самый большой вызов системе здравоохранения”.

Для предотвращения распространения коронавируса, продолжил он, следует неуклонно придерживаться санитарных правил. “Это то, что следует делать прямо сейчас: соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей, носить защитную маску, мыть руки, — заявил он. — Это простые рекомендации, но именно они могут обратить вспять ситуацию с распространением коронавируса, и, думаю, мы сможем добиться этого”.

Задев вопрос о резком росте числа инфицированных коронавирусом в ряде штатов Энтони Фаучи признал, что рекомендации по постепенному ослаблению санитарных ограничений не дают результата, поскольку, по его словам, власть в отдельных штатах “почти полностью отказались от мер”.

“Нет необходимости снова вводить строгие санитарные ограничения в том виде, в котором они действовали ранее, но стоит сделать небольшой шаг назад в процессе ослабления таких ограничений”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника 14 июля общее число инфицированных COVID-19 в мире составляет 13 061 792 человек. В 146 странах диагностировали 195 878 случаев заражения коронавирусом, 3731 пациент умер.

США занимает первое место среди стран с наибольшим распространением коронавируса и количества смертей от COVID-19 — 3 361 042 случаев заражения и 135 582 летальных случаев.