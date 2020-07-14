Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: число инфицированных коронавирусом превысило 13 миллионов
Пандемия: число инфицированных коронавирусом превысило 13 миллионов
На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых
На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Самые полезные продукты, содержащие кальций
Самые полезные продукты, содержащие кальций

Главный инфекционист США о коронавирусе: Самый большой вызов системе здравоохранения

Главный инфекционист США о коронавирусе: Самый большой вызов системе здравоохранения
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф УНН
Главный инфекционист США считает, что пандемия коронавируса в США еще далека от завершения, и население должно и впредь соблюдать элементарные меры безопасности.

Американцам следует неуклонно придерживаться санитарных правил. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает телекомпания CNN

“Мы пока не видим, когда пандемия пойдет на спад”, — заявил он и добавил при этом, что пандемия коронавируса — “самый большой вызов системе здравоохранения”.

Для предотвращения распространения коронавируса, продолжил он, следует неуклонно придерживаться санитарных правил. “Это то, что следует делать прямо сейчас: соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей, носить защитную маску, мыть руки, — заявил он. — Это простые рекомендации, но именно они могут обратить вспять ситуацию с распространением коронавируса, и, думаю, мы сможем добиться этого”.

Задев вопрос о резком росте числа инфицированных коронавирусом в ряде штатов Энтони Фаучи признал, что рекомендации по постепенному ослаблению санитарных ограничений не дают результата, поскольку, по его словам, власть в отдельных штатах “почти полностью отказались от мер”.

“Нет необходимости снова вводить строгие санитарные ограничения в том виде, в котором они действовали ранее, но стоит сделать небольшой шаг назад в процессе ослабления таких ограничений”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника 14 июля общее число инфицированных COVID-19 в мире составляет 13 061 792 человек. В 146 странах диагностировали 195 878 случаев заражения коронавирусом, 3731 пациент умер. 

США занимает первое место среди стран с наибольшим распространением коронавируса и количества смертей от COVID-19 — 3 361 042 случаев заражения и 135 582 летальных случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Коронавирус, Энтони Фаучи, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
02 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
03 СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
04 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
05 "Приняты невиданные ранее меры безопасности": Зеленский посетил заседание фракции "СН"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Огромный шанс освободиться от своей политической партии&quot;: Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
&quot;Возникли серьезные вопросы&quot;: ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге
ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге
Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта &quot;Об оборонных закупках&quot;
Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь