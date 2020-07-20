Трамп планирует возобновить брифинги по ситуации с коронавирусом

Президент США высказался положительно касательно предшествующей практики в проведении общения с прессой в рамках брифинга.
Он думает, что это отличный способ донести информацию до общественности.
Также Трамп добавил, что следующий брифинг планируется на 17-й час вторника по местному времени.
Он заявил, что очень много граждан их смотрели и было рекордные показатели по количеству просмотров.
В истории кабельного телевидения это впервые.
Как сообщалось, исследования Британских ученых во время испытания вакцины от COVID-19 показали, что инъекция приводит к выработке антител. Об этом сообщает ВВС.