Трамп планирует возобновить брифинги по ситуации с коронавирусом

Дональд Трамп планирует возобновить регулярные брифинги в Белом доме по ситуации с эпидемией COVID-19 в США, напоминая, что ранее они имели большие рейтинги на ТВ. Об этом сообщает CNN.

Президент США высказался положительно касательно предшествующей практики в проведении общения с прессой в рамках брифинга.

Он думает, что это отличный способ донести информацию до общественности.

Также Трамп добавил, что следующий брифинг планируется на 17-й час вторника по местному времени.

Он заявил, что очень много граждан их смотрели и было рекордные показатели по количеству просмотров.

В истории кабельного телевидения это впервые.

Как сообщалось, исследования Британских ученых во время испытания вакцины от COVID-19 показали, что инъекция приводит к выработке антител. Об этом сообщает ВВС.