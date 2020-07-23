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Выборы в США: у Трампа использовали в предвыборной рекламе фото, снятое в Украине

Выборы в США: у Трампа использовали в предвыборной рекламе фото, снятое в Украине
Обновлено 00:54 Сегодня Телеграф
В Facebook сторонники действующего президента США Дональда Трампа запустили рекламу, на которой "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Революции достоинства в Украине, передает ВВС Украина.

Реклама размещена от имени страницы Evangelists for Trump ("Евангелисты за Трампа"), оплаченной организацией Donald J. Trump for President, INC. 

В показ реклама была запущена 21 июля, а её потенциальных охват превышает более миллиона человек. 

реклама Evangelists for Trump, на которой изображены события 2014 года в Киеве

На эту фотографию уже отреагировали в соцсетях. 

"Объявление Трампа, предупреждающее о хаосе и насилии, изображает нападение протестующих на полицейского... Но это фото 2014 года, сделанное в Киеве, когда бандиты Януковича пытались подавить демократический протест", - написал сооснователь компании AccountableTech и бывший спикер Хиллари Клинтон Джесси Лерих 

 

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Республиканская партия обычно поддерживает действующего президента от своей партии, если он выразил желание баллотироваться на второй срок.

Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден.

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Выборы, Дональд Трамп, Революция Достоинства.

Автор:

Телеграф
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