Выборы в США: у Трампа использовали в предвыборной рекламе фото, снятое в Украине

Реклама размещена от имени страницы Evangelists for Trump ("Евангелисты за Трампа"), оплаченной организацией Donald J. Trump for President, INC.

В показ реклама была запущена 21 июля, а её потенциальных охват превышает более миллиона человек.

На эту фотографию уже отреагировали в соцсетях.

"Объявление Трампа, предупреждающее о хаосе и насилии, изображает нападение протестующих на полицейского... Но это фото 2014 года, сделанное в Киеве, когда бандиты Януковича пытались подавить демократический протест", - написал сооснователь компании AccountableTech и бывший спикер Хиллари Клинтон Джесси Лерих

LOL

a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters...

...only it's a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich's thugs fought to quash a democratic uprising.https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s

— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020