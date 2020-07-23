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США закрыли консульство Китая в Хьюстоне: Трамп не исключает, что закроют и другие дипучреждения

США закрыли консульство Китая в Хьюстоне: Трамп не исключает, что закроют и другие дипучреждения
Обновлено 02:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент США Дональд Трамп, после закрытия консульства КНР в Хьюстоне, отметил, что за этим может последовать и закрытие других китайских дипмиссий.

"Можем ли мы закрыть ещё китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге а Белом доме.

В среду, 22 июля, власти Соединенных Штатов отдали распоряжение о закрытии консульства Китая в Хьюстоне, штат Техас. Официальный Пекин пообещал ответ на эти действия. 

Во вторник, минюст США обвинило двух граждан Китая в краже коммерческих секретов и мошенничестве. По версии следствия, они пытались получить данные из сетей американских компаний, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса.  

Также во вторник федеральные прокуроры заключили, что хакеры похитили конфиденциальные данные, оценивающиеся в сотни миллионов долларов. Часть из них может представлять ценность для правительства КНР.  

В начале 2018 года США ввели пошлины на ряд китайских товаров, заявив что Пекин подрывает позиции американских производителей. Власти КНР предприняли зеркальный ответ, что и послужило стартом так называемой "торговой войны". 

После ряда переговоров, власти двух стран договорились об урегулировании ситуации, но окончательное решение было отложено из-за пандемии коронавируса. 

Напряженность в отношениях между двумя странами лишь возросла после того, как Китай принял закон "О национальной безопасности", действие которого распространяется и на территорию Гонконга, чем, по мнению ряда стран мира, подрывает принцип "Одна страна - две системы".

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Трамп ранее в июле заявил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Китай до этого объявил о мерах в отношении трех американских чиновников и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Под действие санкций попали сенаторы Марко Рубио, Тэд Круз, конгрессмен Крис Смит, а также к посол США по религиозным свободам Сэм Браунбэк.

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Китай, США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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