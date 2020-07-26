Неподалеку Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение

У берегов островов Южной Атлантики обрушилось землетрясение магнитудой 6,3 балла.

У берегов Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Как отмечается, эпицентр подземных толчков зафиксирован в точке с координатами 60,783 градуса южной широты и 25,314 градуса западной долготы.

В этом районе лежат необитаемые Южные Сандвичевы острова. Они относятся к заморской территории Великобритании Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.