Дезинформация о коронавирусе: Твиттер заблокировал аккаунт Дональда Трампа

"Социальная сеть временно заблокировала аккаунт сына президента США Дональда Трампа, после публикации контента, нарушающего политику компании по борьбе с распространением дезинформации, связанной с пандемией COVID-19", - пишет издание.

Во время блокировки, Трамп-младший не может публиковать твитты и делать ретвитты. Однако он все еще может просматривать и отвечать на личные сообщения.

Отмечается, что он опубликовал ссылку на видео, в котором содержатся "многочисленные фальсификации и непроверенные заявления о COVID-19 и его лечении". На момент публикации новости, это сообщение более недоступно.

BREAKING: @Twitter & @jack have suspended @DonaldJTrumpJr for posting a viral video of medical doctors talking about Hydroxychloroquine.

Big Tech is the biggest threat to free expression in America today & they're continuing to engage in open election interference - full stop. pic.twitter.com/7dJbauq43O

— Andrew Surabian (@Surabees) July 28, 2020