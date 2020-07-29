Вакцина от коронавируса: Трамп не исключает крупных поставок за рубеж

Соединенные Штаты Америки, планируют организовать крупные поставки вакцины от COVID-19 не только на своей территории, но и за рубежом. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что вероятно будут поставки больших партий вакцины и в другие страны, также и с аппаратами ИВЛ.

Президент добавил, что Штаты подготовятся к созданию 100 млн доз вакцины, после того, как она получит все необходимые разрешения.

Он подчеркнул, что это может произойти очень скоро.

Трамп также заявил, что после этого США сможет оздать уже 500 млн доз.

Ранее, глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы, работая с Демократической партией США.