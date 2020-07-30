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Трамп предложил отложить выборы в Штатах

Трамп предложил отложить выборы в Штатах
17:20 Сегодня Телеграф УНН
Президент США Дональд Трамп высказал идею о том, чтоб отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре текущего года. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"С универсальным голосованием по почте (не заочным голосованием, которое является хорошим), 2020 год станет самым неточным и мрачным в истории. Это будет большим конфузом для США. Отсрочка выборов до тех пор, пока люди не смогут правильно, безопасно и благополучно голосовать???" — написал президент США.

Он заявил, что голосование по почте "уже оказывается катастрофическим бедствием".

"Демократы говорят об иностранном влиянии на голосование, но они знают, что голосование по почте — легкий путь для иностранных стран участвовать в гонке. Более того, точного подсчета нет!" — пишет Трамп.

Выборы в США: Байден опережает Трампа по популярности

Как известно, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по голосам поддержки действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах — Аризоне, Флориде и Мичигане, свидетельствуют результаты опроса фирмы SSRS.

Напомним, в Facebook сторонники действующего президента США Дональда Трампа запустили рекламу, на которой "хаос и насилие" проиллюстрировали фотографией с Революции достоинства в Украине, передает ВВС Украина.

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Все по теме:

США, Выборы, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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