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Трамп передумал переносить осенние выборы президента

Трамп передумал переносить осенние выборы президента
Обновлено 04:50 Сегодня Телеграф
Дональд Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией COVID-19. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

"Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы", - подчеркнул Трамп.

Однако он заметил, что его беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана в качестве альтернативного варианта для волеизъявления в условиях пандемии.

"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными", - сказал действующий глава Белого дома, пояснив, что это ему подсказывает здравый смысл.

"Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - добавил Трамп.

Ранее, в Госдепартаменте США расширят санкции в отношении Ирана, и введут ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

Также, ключевые представители республиканцев не одобрили идею президента США Дональда Трампа по переносу президентских выборов, которые должны пройти 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в The New York Times.

Большая часть граждан США выступают за возможность голосования по почте на выборах осенью 2020 года, поскольку опасаются, что на участках можно заразиться COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса.

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США, Выборы, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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