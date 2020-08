Лесной пожар в Калифорнии: тысячи людей получили приказ об эвакуации (Видео)

Как сообщает департамент пожарной охраны Риверсайда, пожар уже уничтожил около 6800 гектаров леса. К его тушению привлечены почти 1,5 тысяч пожарных и более 300 единиц спецтехники.

Огонь уже уничтожил один жилой дом и две хозяйственные постройки.

Лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля.

Breaking: #AppleFire in Riverside County, California, is now 4,125 acres and 0% contained. Over 1,000 homes have been evacuated due to the fire. pic.twitter.com/1SwTHo7yn3

Синоптики предупреждают, что из-за жаркой погоды, низкой влажности и морских ветров в эти выходные существует большая угроза распространения пожара.

#BREAKING: A wild fire burning in #CherryValley has large flames VERY close to homes. The #AppleFire is burning near Oak Glen Road. We've seen one structure burn, a few cars and a boat. @CALFIRERRU is on the ground and in the air fighting this fire. #Sky2 overhead. pic.twitter.com/db1ZGmyQM4

