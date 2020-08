На США движется тропический шторм: "Исайяс" накроет Флориду

По подсчетам специалистов центра, ураган достигнет суши 4 августа в Южной Каролине, а затем продолжит путь через Северную Каролину и Вирджинию на Северо-Восток США.

Во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролине уже обьявлено предупреждение о тропическом шторме.

Фото из национального центра ураганов США:

Tropical storm winds are expected to arrive in the Hurricane Warning area in Florida Saturday afternoon and evening. Preparations to protect live and property in those areas should be rushed to completion #Isaias pic.twitter.com/0Xe1PUGKtK

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 31, 2020