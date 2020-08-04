Вывод войск из Германии: США и Польша завершили переговоры по расширению военного сотрудничества

США и Польша завершили переговоры по Соглашению о расширенном оборонное сотрудничество (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Об этом сказано в сообщении Пентагона.

"EDCA демонстрирует общее видение, прописанное в декларациях, под которыми поставили подпись Дональд Трамп и Анджей Дуда в 2019 году", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Пентагоне, этим документом предоставляется правовая база, затрагивающая инфраструктурные аспекты и вопросы распределения военных обязательств между союзниками с целью наращивания военного сотрудничества в рамках программы EDCA.

Соглашение позволит обеспечить дополнительное присутствие в Польше еще тысячи американских солдат, помимо 4,5 тысяч уже размещенных в этой стране.

В США убеждены, что данное соглашение укрепит возможности НАТО по сдерживании России, обеспечит спокойствие союзников и повысит стратегическую и оперативную гибкость Штатов. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что таким образом будет укреплен восточный фланг НАТО возле Черного моря.

"Мы приветствуем участников переговоров по этой важной вехой для американо-польских отношений и нашей коллективной трансатлантической безопасности", - подытожили в Пентагоне.

Как известно, 29 июля министр обороны США Марк Эспер объявил о решении вывести из Германии почти 12 тысяч военнослужащих.

6400 военных вернутся в США, еще 5600 распределят по базам в других странах НАТО в Европе, как заявлял ранее глава Пентагона, в частности речь идет о Бельгии и Италии.

Оборонное ведомство США также объявило о намерении перенести штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из Штутгарта в город Монс, Бельгия.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 15 июня заявил, что военный контингент в ФРГ будет сокращен до 25 тысяч человек. По его словам, причиной этому послужило невыполнение Германией обязательств по финансированию НАТО.