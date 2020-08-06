В Нью-Йорке придумали, как бороться с нарушителями карантина

Из-за пандемии COVID-19 на въездах в Нью-Йорк установят контрольно-пропускные пункты, чтобы следить за соблюдением карантина гостями города.

В Нью-Йорке начали устанавливать блокпосты, за нарушение карантина ввели штраф в размере 10 тысяч долларов.

О таком решении рассказал мэр города Билл де Блазио, передает издание New York Post.

Мэр Нью-Йорка рассказал, что путешественники, которые побывали вне штата, будут платить штраф в случае нарушения двухнедельного карантинного правила города. Размер штрафа может достигать 10 тысяч американских долларов.

Проверки в городе будут осуществляться выборочно. Де Блазио объясняет, что властям не хотелось бы наказывать людей, а данное нововведение внедрили для того, чтобы убедиться, что население соблюдает карантин.

Напомним, количество зараженных коронавирусом во всем мире приближается к 19 миллионам. Только за прошедшие сутки зафиксировано более четверти миллиона случаев.