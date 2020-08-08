Трамп заявил, что его переизбрание это "последнее, чего хочет РФ"

Дональд Трамп полагает, что РФ, КНР и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом сообщили на сайте Белого дома.

"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту (президента США) — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я", — сказал Трамп. По его версии, такого же подхода придерживаются Китай и Иран. "Последнее, чего хотят Россия, Китай и Иран, это победа Дональда Трампа", — добавил американский лидер. "Мы будем следить за всеми ними", — подчеркнул он.

Таким образом Трамп прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что РФ пытается "очернить" наиболее вероятного соперника Трампа на выборах — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. На реплику журналиста о том, что его заявления расходятся с версиями разведки, Трамп ответил: "Мне все равно, кто что говорит". Комментируя утверждения разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы, президент США добавил: "Мы будем следить за этим очень внимательно".

"Самый большой риск для нас — это голосование по почте", — подчеркнул Трамп. По его версии, при таком методе голосования "другому государству" гораздо проще "подделать бюллетени". Трамп отметил, что это могут сделать страны, "о которых этого не подумаешь".

Брифинг Дональда Трампа:

Ранее, в Минфине США, 7 августа ввели санкции против 11 человек за подрыв автономии Гонконга и ограничения свободы его граждан. Об этом сообщают в Минфине США, передают DW.