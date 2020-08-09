Выборы в США: Трамп пообещал не допустить вмешательства других стран

Администрация президента Дональда Трампа планирует внимательно следить возможные попытки вмешаться в выборы со стороны России, Китая и Ирана. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Национального контрразведывательного центра безопасности США Билла Еванины о возможных угрозах по избирательному процессу.

"Мы будем следить за ними всеми. Мы будем очень осторожны", — заявил президент США.

По мнению Трампа, каждая из трех указанных стран, в том числе и Россия, не хочет его победы.

"Думаю, последний человек, которого Россия хотела бы видеть в офисе (президента — ред.) — это Дональд Трамп, потому что никто не был к России более жесткий, чем я — никогда", — сказал он.

Среди вероятных причин такого отношения Трамп назвал свое давление на союзников по НАТО с требованием выполнять свои членские обязательства, а также усилия США по остановке строительства "Северного потока-2".

Президент США также считает, что Китай и Иран хотели бы избрание его оппонента от Демократической партии Джо Байдена.