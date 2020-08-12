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Пенс о кандидатуре на пост вице-президента от демократов: Байденом завладели радикальные левые

Пенс о кандидатуре на пост вице-президента от демократов: Байденом завладели радикальные левые
Обновлено 04:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Вице-президент США Майк Пенс с нетерпением ждет дебатов с кандидатом на пост вице-президента от демократов Камалой Харрис, которые состоятся 7 октября.

"Как вы все знаете, Джо Байденом (бывший вице-президент США - ред.) и Демократической партией завладели радикальные левые. Поэтому, учитывая их обещания более высоких налогов, открытых границ, государственной медицины и абортов по требованию, неудивительно, что он (Байден) выбрал сенатора Харрис", - сказал Пенс, выступая в городе Меса (штат Аризона).

"Вы все, наверное, хотели бы знать, что дебаты вице-президентов состоятся 7 октября в Юте! Итак, мое послание кандидату от Демократической партии на пост вице-президента: "Поздравляю. Увидимся в Солт-Лейк-Сити! ".

Как сообщалось ранее кандидат в президенты США Джо Байден определился с кандидатом на пост вице-президента в случае его победы на предстоящих выборах.

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Нею стала 55-летняя сенатор от Калифорнии Камала Харрис. 

В свою очередь, действующий президент Дональд Трамп выразил удивление решением своего оппонента.

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Все по теме:

Джо Байден, Майк Пенс, Камала Харрис.

Автор:

Телеграф
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