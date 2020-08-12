Стрельба возле Белого дома: нападавший грозил "убивать людей"

Мужчина, который вчера был ранен возле Белого дома, угрожал убить людей. Об этом пишет AP со ссылкой на свои источники.

"Мужчина, 51-летний Майрон Бэзил Берриман с Форествилл, штат Мэриленд, был арестован по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По словам властей, во вторник он оставался в больнице в критическом состоянии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Берриман подошел к правоохранителю около 18:00 в нескольких кварталах от Белого дома. По словам начальника спецподразделения Секретной службы Тома Салливана, мужчина сказал офицеру, что у него есть оружие, после чего "агрессивно двинулся" в его сторону и "оказался готовым к стрельбе, прежде чем офицер выстрелил в него один раз".

Однако Салливан не стал отвечать на вопрос о том, действительно ли человек был вооружен, но на месте происшествия оружие не было найдено.

"Перед стрельбой Берриман кричал, что собирается убивать людей", - пишет АР.

После инцидента президент США Дональд Трамп заявил: "Была настоящая стрельба, и кого-то увезли в больницу".

Он также отметил, что он верит, что нападавший был вооружен.

В настоящее время Секретная служба США проводит внутреннее расследование стрельбы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп был вынужден прекратить пресс-конференцию и был эвакуирован из-за стрельбы у Белого дома.