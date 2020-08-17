Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали

"Это ужасная ситуация в Беларуси", - отметил Трамп.
При этом глава Белого дома заверил, что США очень внимательно будут следить за развитием ситуации в Беларуси.
Видео с заявления Дональда Трампа:
Протесты и выборы в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.
Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием. Данное заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей.