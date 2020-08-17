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Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали

Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Беларуси ужасной. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на крыльце возле Белого дома, видео разместили на NBC News в Ютубе.

"Это ужасная ситуация в Беларуси", - отметил Трамп.

При этом глава Белого дома заверил, что США очень внимательно будут следить за развитием ситуации в Беларуси.

Видео с заявления Дональда Трампа:

Протесты и выборы в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.

Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием. Данное заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей.

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Все по теме:

США, Беларусь, Протесты, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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