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Ураган надвигается: почти 400 тысяч жителей юга США вынуждены покинуть дома

Ураган надвигается: почти 400 тысяч жителей юга США вынуждены покинуть дома
Обновлено 05:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Почти 400 тысяч человек в штатах Техас и Луизиана вынуждены покинуть дома из-за надвигающегося урагана "Лаура". Об этом пишет AP.

Распоряжение об эвакуации касается как минимум 385 тыс. жителей техасских городов Бомонт, Галвестон и Порт-Артур. В Луизиане и того больше человек должны покинуть низменные районы на юго-западе штата, где штормовые волны могут полностью затопить прибрежные районы. Агентство не указывает точное число американцев, которых необходимо эвакуировать.

В Галвестоне и Порт-Артуре приказ об обязательной эвакуации вступил в силу в 6 часов утра во вторник. Людям, которые собираются отправиться в приюты, предложено взять с собой по одной сумке с личными вещами и маски, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Мэр Порт-Артура заявил горожанам, что если они планируют остаться дома, то "вы останетесь тут одни".

В Хьюстоне власти города попросили людей подготовить запасы еды на случай, если им придется эвакуироваться. Многие жители еще ремонтируют дома после удара урагана "Харви" три года назад.

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В Луизиане и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию, открыли приюты, оснащенные спальными местами.

Специалисты американского центра по отслеживанию ураганов полагают, что "Лора" усилится до третьей, предпоследней категории мощности, до тех пор, как ударит по штатам поздним вечером в среду или рано утром в четверг с силой ветра до 185 км в час.

По состоянию на утро вторник "Лора" находилась на расстоянии 940 км от озера Чарльз в Луизиане, ураган двигается со скоростью 26 км в час.

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Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли порядка 20 человек. В Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Почти все метеорологи полагают, что в ближайшее время этот ураган будет лишь усиливаться.

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США, Ураган, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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