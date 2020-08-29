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Разрушительная мощь: в США возросло количество жертв урагана Лора

Разрушительная мощь: в США возросло количество жертв урагана Лора
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В США жертвами урагана "Лора" в штатах Луизиана и Техас стали 14 человек. Ранее сообщалось о шести погибших. Об этом сообщили на телеканале CBS.

Мощный атмосферный вихрь достиг побережья США в среду вечером.

Из-за ветра, порывы которого достигали 240 километров в час, без света остались около миллиона человек.

Восстановить энергоснабжение в трех штатах пока не удалось

Видео разрушительных последствий стихии:

Также отмечались перебои с водоснабжением.

Уже над штатом Луизиана ураган ослаб до тропического шторма, потом и вовсе превратившись в тропическую депрессию. Несмотря на это, пятеро человек погибли при падении деревьев, один утонул, еще двое отравились угарным газом из-за неправильного использования генераторов.

Ранее, в следствие лесного пожара на юго-западе Испании были эвакуированы 250 местных жителей. 

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Все по теме:

США, Ураган, Жертвы.

Автор:

Телеграф
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