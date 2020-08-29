Разрушительная мощь: в США возросло количество жертв урагана Лора

В США жертвами урагана "Лора" в штатах Луизиана и Техас стали 14 человек. Ранее сообщалось о шести погибших. Об этом сообщили на телеканале CBS.

Мощный атмосферный вихрь достиг побережья США в среду вечером.

Из-за ветра, порывы которого достигали 240 километров в час, без света остались около миллиона человек.

Восстановить энергоснабжение в трех штатах пока не удалось

Видео разрушительных последствий стихии:

Moved to Lake Charles 2 months ago to play my last year of ball , Hurricane Laura destroyed my whole apartment clothes , shoes and furniture any help is needed https://t.co/JYO6Ywj4jj pic.twitter.com/upuxyDPbQ4 — Isaiah Chambers (@esta_guapo) August 28, 2020

Dave Malkoff surveyed Hurricane Laura destruction in Cameron, LA. pic.twitter.com/wfHhKXXd2t — AMHQ (@AMHQ) August 28, 2020

Также отмечались перебои с водоснабжением.

Уже над штатом Луизиана ураган ослаб до тропического шторма, потом и вовсе превратившись в тропическую депрессию. Несмотря на это, пятеро человек погибли при падении деревьев, один утонул, еще двое отравились угарным газом из-за неправильного использования генераторов.

Ранее, в следствие лесного пожара на юго-западе Испании были эвакуированы 250 местных жителей.