Разрушительная мощь: в США возросло количество жертв урагана Лора

Мощный атмосферный вихрь достиг побережья США в среду вечером.

Из-за ветра, порывы которого достигали 240 километров в час, без света остались около миллиона человек.

Восстановить энергоснабжение в трех штатах пока не удалось

Видео разрушительных последствий стихии:

Moved to Lake Charles 2 months ago to play my last year of ball , Hurricane Laura destroyed my whole apartment clothes , shoes and furniture any help is needed https://t.co/JYO6Ywj4jj pic.twitter.com/upuxyDPbQ4

— Isaiah Chambers (@esta_guapo) August 28, 2020