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Новый "рекорд": в Калифорнии лесные пожары сожгли более 800 тысяч га (Видео)

Новый "рекорд": в Калифорнии лесные пожары сожгли более 800 тысяч га (Видео)
Обновлено 04:20 Сегодня Телеграф Time
В Калифорнии в результате лесных пожаров сгорело более 2 миллионов акров (809 тысяч гектаров) земли, что превзошло рекордный показатель в 1,9 миллиона, установленный в 2018 году.

Государственное пожарное агентство Cal Fire и климатологи прогнозируют, что пожары продолжат распространяться в этом году из-за сухой ветреной погоды и жары.

В заявлении Cal Fire, опубликованном в понедельник, говорится, что пожарные службы штата готовы к потенциально более значительным лесным пожарам из-за критической пожарной опасности.

В эти выходные штат пережил еще одну волну рекордной жары, также ожидается, что традиционные в это время года морские ветры распространят пожары дальше в сторону побережья Калифорнии, где проживает большинство населения штата.

В конце воскресенья губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в пяти округах Калифорнии, включая округа Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернардино и Сан-Диего.

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По данным Cal Fire, самый крупный неконтролируемый пожар, известный как Creek Fire недалеко от Фресно, штат Калифорния, по состоянию на понедельник сжег более 31,5 тысяч гектаров лесов.

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Все по теме:

Пожар, Калифорния, Лесные пожары, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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