Новый "рекорд": в Калифорнии лесные пожары сожгли более 800 тысяч га (Видео)

Государственное пожарное агентство Cal Fire и климатологи прогнозируют, что пожары продолжат распространяться в этом году из-за сухой ветреной погоды и жары.

В заявлении Cal Fire, опубликованном в понедельник, говорится, что пожарные службы штата готовы к потенциально более значительным лесным пожарам из-за критической пожарной опасности.

В эти выходные штат пережил еще одну волну рекордной жары, также ожидается, что традиционные в это время года морские ветры распространят пожары дальше в сторону побережья Калифорнии, где проживает большинство населения штата.

Heading south along the Sierra Mountains on hwy 136/395 past Big Pine..it’s pretty ugly #creekfire pic.twitter.com/xQBvHOz08E

В конце воскресенья губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в пяти округах Калифорнии, включая округа Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернардино и Сан-Диего.

The #CreekFire has made its way to Shaver Lake. @latimes @latimesphotos pic.twitter.com/IO1DIxrlrw

