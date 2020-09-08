Новый "рекорд": в Калифорнии лесные пожары сожгли более 800 тысяч га (Видео)

В Калифорнии в результате лесных пожаров сгорело более 2 миллионов акров (809 тысяч гектаров) земли, что превзошло рекордный показатель в 1,9 миллиона, установленный в 2018 году.

Государственное пожарное агентство Cal Fire и климатологи прогнозируют, что пожары продолжат распространяться в этом году из-за сухой ветреной погоды и жары.

В заявлении Cal Fire, опубликованном в понедельник, говорится, что пожарные службы штата готовы к потенциально более значительным лесным пожарам из-за критической пожарной опасности.

В эти выходные штат пережил еще одну волну рекордной жары, также ожидается, что традиционные в это время года морские ветры распространят пожары дальше в сторону побережья Калифорнии, где проживает большинство населения штата.

Heading south along the Sierra Mountains on hwy 136/395 past Big Pine..it’s pretty ugly #creekfire pic.twitter.com/xQBvHOz08E — That’s_what_she_said (@fit_gb) September 8, 2020

В конце воскресенья губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в пяти округах Калифорнии, включая округа Фресно, Мадера, Марипоса, Сан-Бернардино и Сан-Диего.

По данным Cal Fire, самый крупный неконтролируемый пожар, известный как Creek Fire недалеко от Фресно, штат Калифорния, по состоянию на понедельник сжег более 31,5 тысяч гектаров лесов.