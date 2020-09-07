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На востоке Украины уже пятый день тушат пожары: фото и видео

На востоке Украины уже пятый день тушат пожары: фото и видео
10:08 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров, которые охватили тысячи гектаров территории. Военные помогли спасателям локализовать огонь.

По состоянию на утро 7 сентября в Луганской области продолжают тушить лесной пожар, который возник 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, открытых очагов возгорания нет. 

Продолжаются работы по ликвидации огня в двух районах: Новоайдарском и Станично-Луганском. Продолжается тление сухой подстилки, травы и кустарников. Угрозы местному населению нет. 

На территории области к тушению пожаров привлечено 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Как сообщалось, в результате пожаров в Луганской области погиб один человек. Двое военных, участвовавших в тушении пожара, получили термические ожоги, их госпитализировали в местную больницу. От разрыва взрывного устройства также пострадал один спасатель ГСЧС. Огнем уничтожены 13 жилых домов.

Пожары в Луганской области 7.09.2020

Пожары в Луганской области 7.09.2020

Среди причин пожаров на Луганщине называют неконтролируемое выжигание сухой травы и камыша. Тушению пожаров дополнительно препятствуют взрывы мин и растяжек, которые установлены в прифронтовых районах области.

Масштабные лесные пожары охватили и Харьковскую область, но 6 сентября пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. 

Следует отметить, что власти страны распорядились предоставить помощь пострадавшим от пожаров. Президент Украины держит ситуацию под личным контролем. Накануне в зону стихии отправились министры.

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Пожар, Луганская область, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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