На востоке Украины уже пятый день тушат пожары: фото и видео

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров, которые охватили тысячи гектаров территории. Военные помогли спасателям локализовать огонь.

По состоянию на утро 7 сентября в Луганской области продолжают тушить лесной пожар, который возник 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, открытых очагов возгорания нет.

Продолжаются работы по ликвидации огня в двух районах: Новоайдарском и Станично-Луганском. Продолжается тление сухой подстилки, травы и кустарников. Угрозы местному населению нет.

На территории области к тушению пожаров привлечено 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Как сообщалось, в результате пожаров в Луганской области погиб один человек. Двое военных, участвовавших в тушении пожара, получили термические ожоги, их госпитализировали в местную больницу. От разрыва взрывного устройства также пострадал один спасатель ГСЧС. Огнем уничтожены 13 жилых домов.

Среди причин пожаров на Луганщине называют неконтролируемое выжигание сухой травы и камыша. Тушению пожаров дополнительно препятствуют взрывы мин и растяжек, которые установлены в прифронтовых районах области.

Масштабные лесные пожары охватили и Харьковскую область, но 6 сентября пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Следует отметить, что власти страны распорядились предоставить помощь пострадавшим от пожаров. Президент Украины держит ситуацию под личным контролем. Накануне в зону стихии отправились министры.