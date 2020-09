На юге США бушует мощный ураган "Салли"

С собой ураган несет порывистый ветер до 160-ти километров в час и проливные дожди.

Синоптики говорят - непогода только набирает обороты: есть серьезная угроза подтопления, уровень воды может достичь до двух с половиной метров.

Местные власти закрыли школы и предприятия и приостановили добычу нефти в регионе.

Со страхом на усиление урагана "Салли" ждет владелец фермы аллигаторов в штате Миссисипи.

Очевидцы делились видео стихийного бедствия в сети:

Hurricane Sally brought 100 mph winds and the threat of historic flooding to Alabama and Florida, after making landfall as a Category 2 storm. https://t.co/sorvXkP6nU pic.twitter.com/Z5PbFuNh7H

— MPR News (@MPRnews) September 16, 2020