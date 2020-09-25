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США вновь расширили санкции против Ирана

США вновь расширили санкции против Ирана
Обновлено 06:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Власти США расширили санкции против Ирана. Новый пакет затронет судебную и пенитенциарную системы страны.

"Сегодня США ввели санкции против нескольких иранских чиновников, а также учреждений за грубых нарушений прав человека", - заявил в четверг государственный секретарь США Майкл Помпео.

Ограничение касается двух судей иранского режима, двух судебных инстанций и двух пенитенциарных учреждений, где преследовались люди, которые выступали не были согласными с ситуацией в стране.

"Это охватывает случаи пыток, жестокого, бесчеловечного обращения и действий, унижающих достоинство, а также произвольных задержаний и отказа в правах на свободу исповедания своей веры, мирных собраний и выражения мнений", - отмечается в заявлении.

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Ранее США возобновили санкции против Ирана, которые были введены ранее резолюциями Совета Безопасности ООН и приостановлены после подписания Иранского ядерного соглашения (СВПД) в 2015 году. 

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США, Иран, Санкции.

Автор:

Телеграф
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