США вновь расширили санкции против Ирана

Власти США расширили санкции против Ирана. Новый пакет затронет судебную и пенитенциарную системы страны.

"Сегодня США ввели санкции против нескольких иранских чиновников, а также учреждений за грубых нарушений прав человека", - заявил в четверг государственный секретарь США Майкл Помпео.

Ограничение касается двух судей иранского режима, двух судебных инстанций и двух пенитенциарных учреждений, где преследовались люди, которые выступали не были согласными с ситуацией в стране.

"Это охватывает случаи пыток, жестокого, бесчеловечного обращения и действий, унижающих достоинство, а также произвольных задержаний и отказа в правах на свободу исповедания своей веры, мирных собраний и выражения мнений", - отмечается в заявлении.

Ранее США возобновили санкции против Ирана, которые были введены ранее резолюциями Совета Безопасности ООН и приостановлены после подписания Иранского ядерного соглашения (СВПД) в 2015 году.